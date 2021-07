Mit Herzblut und Begeisterung gewirkt

Hardheim. Zum Jahreswechsel 1984/85 kam ein junger Schwabe ins Erftal. Sein Name: Ludwig Schön. Sein Beruf: Kämmerer der Gemeinde Hardheim. Als Verwaltungsleiter des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn – mit dem Hardheimer Krankenhaus und dem Walldürner Geriatriezentrum St. Josef – ging er schließlich zum April 2020 in den Ruhestand.

Der offizielle Ausstand fand Corona-bedingt erst jetzt statt: Am Mittwoch wurde Ludwig Schön in der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums verabschiedet.

Mit drei launigen wie gehaltvollen Ansprachen erinnerten sich drei langjährige Wegbegleiter an die Ära Ludwig Schön und einen besonderen Menschen.

Zunächst war Volker Rohm als Bürgermeister und Verbandsvorsitzender an der Reihe: „Mit vielen gemischten Gefühlen“ sei man zusammengekommen und Ludwig Schön zu großem Dank verpflichtet. In mehr als 20 Jahren habe er das Hardheimer Krankenhaus sowie St. Josef „entgegen aller Widrigkeiten am Leben erhalten und weiterentwickelt, um die medizinische Versorgung der Region zu sichern“.

Dazu gehörten das Suchen und Finden qualifizierter Ärzte und eines guten Personals, durch die man dem Haus einen exzellenten Ruf bescherte. In Ludwig Schöns Amtszeit fallen zahlreiche Erweiterungen sowie der Ausbau der Rettungswache mit Ansiedlung der Notärzte in Hardheim, aber auch als „mutige, jedoch richtige Entscheidung von Weitblick“ anzusehende Auflösung des Wohnheims.

Durch das Erhaltungskonzept habe man insbesondere das Krankenhaus gestützt, wenngleich die politische Unterstützung kleiner Häuser eher zu wünschen übriglasse. Umso stolzer könne man darauf sein, das „kleine gallische Dorf“ dem sinnbildlich „römischen Weltreich der Medizin“ entgegenzusetzen. Jedenfalls könne Ludwig Schön „seine“ mit Zielstrebigkeit, der ihm eigenen herzlichen Vehemenz und Elan geführten Wirkungsstätten von der Fensterbank des Ruhestands aus zufrieden betrachten. Für die Zukunft sprach Rohm die besten Wünsche aus – inklusive viel Zeit für die Familie, das Wandern und den 1. FC Heidenheim.

Als Weggefährte der allerersten Stunde kam Fritz-Peter Schwarz zu Wort, der Ludwig Schön in mehreren Funktionen begegnete. Erstmals trafen sich die beiden gebürtigen Schwaben im Badnerland im Dezember 1984 – Schwarz war Gemeinderat und später Bürgermeister-Stellvertreter. Stets pflegten sie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ende der 90er-Jahre veränderte sich die Situation. „Diverse Gutachten sprachen nicht für den Erhalt des Krankenhauses“, betonte Schwarz und erinnerte an das unter dem damaligen Hauptamtsleiter Robert Lutz gestartete Vorhaben „Rettet und erhaltet das Krankenhaus Hardheim“, das mit rund 7000 Unterschriften zunächst ein „Signal für das vorübergehende Weitergehen“ gesetzt habe.

Die nächsten Schritte waren gesetzt, als Bürgermeister Heribert Fouquet seinen Kämmerer Ludwig Schön davon überzeugen konnte, die Aufgaben des Verwaltungsleiters zu übernehmen und im Januar 2002 der Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ gegründet wurde, der das Haus bislang mit knapp 800 000 Euro unterstützte. In diesem bekleidete Fritz-Peter Schwarz von Anfang an das Amt des zweiten Vorsitzenden, ehe er dessen Leitung übernahm. Damals sei das Krankenhaus „nicht mehr auf dem Stand der Zeit“ gewesen, doch vermochte Ludwig Schön das Blatt durch unermüdliche Arbeit zum Wohl der Einrichtung und des Walldürner Geriatriezentrums St. Josef zu wenden: „Die Schwachstellenanalyse sorgte dafür, dass peu à peu alles vorangetrieben wurde“, blickte Schwarz zurück und erinnerte an optimierten Prozessen in Medizin und Verwaltung, der Anstellung von Dr. Herbert Schmid als leitendem Arzt und das Aufstocken von drei auf inzwischen 15 kompetente Fachärzte.

Im Ganzen habe Ludwig Schön mit Herzblut, Tatkraft und Begeisterung sowie „mit fördernder und fordernder Art“ seines Amtes gewaltet, so dass man von einer „eindrucksvollen Berufs- und Lebensleistung“ sprechen könne. Es sei nicht zuletzt Schöns Verdienst, „dass der Krankenhausverband heute so gut dasteht“, so Schwarz: „Sie haben sich um das Haus verdient gemacht“, betonte er und überreichte gemeinsam mit seinem Stellvertreter Tobias Künzig einige originelle Präsente.

Passende Worte fand auch Ludwig Schöns Nachfolger Lothar Beger. „Ich konnte sanft, aber mit schonungsloser Offenheit in mein neues Amt hinein wachsen“, konstatierte er und hob hervor, dass man als Verwaltungsleiter auf ein gutes Team angewiesen sei - das er von Ludwig Schön übernehmen konnte.

„So können viele knifflige Dinge zu einem guten Abschluss gebracht werden“, merkte er an und dankte für die hervorragende Zusammenarbeit, ehe er seinem Vorgänger einige Geschenke überbrachte – darunter einen Flug mit dem Heißluftballon über Hardheim und Umgebung nebst verschiedener Reiseutensilien.

Im Namen des Personalrats sprach Nicole Hellmuth ein Dankeswort, ehe Ludwig Schön sich persönlich an seine Gäste wandte. Neben seiner Familie dankte er den drei Bürgermeistern Ernst Hornberger, Heribert Fouquet und Volker Rohm, aber auch „seinen“ Ärzten, dem medizinischen Personal und den Verwaltungskräften für das stets angenehme und konstruktive Zusammenwirken zum Wohle aller.

„Mein Beruf bereitete mir viel Freude, verstand sich aber immer als Gemeinschaftsarbeit“, stellte er klar und bezeichnete die Belegschaft beider Standorte als „wesentliche Teile des Erfolgs“.

Auch dem Freundes- und Förderkreis gebühre großer Dank: Als „riesiges politisches Gewicht“ habe er zum aktuellen Stellenwert des Krankenhauses beigetragen. So könne das Haus in eine gute Zukunft blicken, die er aus dem Ruhestand heraus weiterhin mit Interesse verfolgen werde.