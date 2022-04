Mit der Osterkerze in die Kirche eingezogen

Hardheim. Erstmals seit 2019 konnte in diesem Jahr in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland auch wieder die Feier der Osternacht ohne große Einschränkungen stattfinden.

In den vergangenen beiden Corona-Jahren wurde von der evangelischen Kirchengemeinde auf dem Wurmberg ein großes Osterfeuer entzündet beziehungsweise die Botschaft „Jesus lebt“ mit Fackeln weithin sichtbar dargestellt.

In diesem Jahr gab es wieder Feierlichkeiten in den Filialgemeinden und in der Zentralgemeinde Hardheim. Traditionsgemäß findet nach der Liturgie in der Osternacht die Auferstehungsfeier statt.

Die als „Nachtwache“ gestaltete Feier begann bei der katholischen Pfarrgemeinde mit der Entzündung des Osterfeuers am Missionskreuz am Seiteneingang der Pfarrkirche St. Alban.

Von Pfarrer Christian Wolff wurde das Osterfeuer gesegnet und die Osterkerze daran entzündet. Die Osterkerze ist mit einem Kreuz verziert – und den Buchstaben Alpha und Omega und der jeweiligen Jahreszahl. Außerdem symbolisieren fünf Weihrauchkörner die Zahl der Wundmale Jesus.

Christus ist das Licht der Welt und hat den Tod endgültig überwunden. Deshalb zieht der Pfarrer mit dem Licht der Osterkerze in die dunkle und unbeleuchtete Kirche ein, und die Anwesenden entzünden an der Osterkerze ihre eigenen Kerzen.

An die „Lichtfeier“ schließt sich der Wortgottesdienst an. Mit der Tauffeier und der Eucharistiefeier endet die Osternacht. En