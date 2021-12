Mit dem Nikolaus im Wald unterwegs

Hardheim. Der Odenwaldklub Hardheim hat junge Familien dazu eingeladen, zusammen mit dem Nikolaus eine kleine Waldfeier zu erleben. Der Spaziergang zur Wolfsgrubenhütte begann am Honertparkplatz über die Wolfsgrube. Dort gab es eine kurze Erzählung zu dieser Grube. Weiter ging es über die Wiese zur Hütte. Der Nikolaus wartete auf die zehn Familien unter dem Vordach – ganz Corona-konform. Nach der Begrüßung wurde „Lasst uns froh und munter sein“ mit Gitarrenbegleitung gesungen, die Weihnachtsgeschichte aus Sicht der Tiere vom Nikolaus vorgelesen und ein Nikolauslied gesungen. Unter einem kleinen Tannenbaum wurden Äpfel und Karotten für die Tiere hingelegt und Baumschmuck an die Tannenzweige gehängt. Schließlich verteilte der Nikolaus noch kleine Gaben, die er auf seinem Schlitten mitgebracht hatte, an die Kinder. Die Angebote 2022 für junge Familien sind in Planung und erscheinen voraussichtlich Anfang 2022 auf www.odenwaldklub-hardheim.de.

