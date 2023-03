Mit dem Bund der Selbständigen auf „Erlebnistour“ in Hardheim

Hardheim. Wer Hardheim anders entdecken wollte, der über dessen Vergangenheit mehr erfahren wollte, war genau richtig bei der „BdS-Erlebnistour“ anlässlich des Josefsmarktes. Zu dem Thema „Eine Wanderung zurück in die 20er Jahre“ hatte der BdS eine Wanderung unter der Leitung von Helmut Berberich angeboten. BdS-Vorsitzender Elmar Günther hieß die 29 Interessierten bei bestem Frühlingswetter am Marktbrunnen auf dem „Bürgermeister Schmider-Platz“ willkommen, wo Berberich zum Marktbrunnen oder Zunftbrunnen einige Hinweise zum regen Zunftleben des Marktfleckens in früheren Jahrhunderten gab.

Auf der Riedbrücke vermittelt der versierte Heimatforscher weitere Informationen über das erste Spital, das ursprünglich im Bereich der Häuser Link/Ditter an der B 27 stand, später aber in das obere Ried auf dem Anwesen Hollerbach verlegt wurde. Bezeichnenderweise war der erste – ursprünglich evangelische – Friedhof nicht weit.

Gedenkkreuz errichtet Johann Alban Valentinus Barth, in 1767 geborener Bürgermeister und Steinmetz von Hardheim, lieferte eine Arbeit in Würzburg ab und wurde auf dem Heimweg bei Tauberbischofsheim ausgeraubt, ermordet und an Ort und Stelle begraben. Seine Witwe Anna Maria geb. Erbacher heiratete in 1798 den Metzgermeister Dominikus Stein aus Külsheim und ließ aus dem Fundus ihres ermordeten Gatten dieses Gedenkkreuz errichten. Später verunglückte oberhalb dieses Kreuzes ein Tünchner beim Kalklöschen tödlich. Danach wurde das Kreuz weiß gekalkt und erhielt den Namen „Weißes Kreuz“. ad

Bei den ehemaligen Grünkerndarren informierte Berberich über das bis Anfang der 1960er-Jahre bestehende Netz an Grünkerndarren: Hardheim war nach Altheim die zweitgrößte Produktionsstätte im bauländischen Grünkernland.

Beim „Weißen Kreuz“ im Gewann Datsche – mit einer Datsche wurden früher die Mistladungen festgehauen, damit nichts von der Fuhre fällt – hielt die Besucherschar länger inne: Helmut Berberich erinnerte beim Kreuz mit dem Christuskörper aus dem Jahre 1798 an ein Gewaltverbrechen, das sich vor rund 220 Jahren ereignet hatte (siehe Kasten). Nachdem der Aufstieg auf den Galgenberg bezwungen war, bot sich ein imposanter Anblick auf die Erftalmetropole.

Auf diesem Berg entstand um die Wende zum 20. Jahrhundert ein Kiessteinbruch, auf dem die Hardheimer den Schotter zum Haus- und Straßenbau leicht abbauen und verwenden konnten. Später wurde die Örtlichkeit durch eine Mülldeponie in den 1950er- und 60er-Jahren und die Aufschüttung zum Startplatz für die Drachenflieger markant verändert. Der Namen „Galgenberg“ erinnert immer noch an die mittelalterliche Richtstätte, zu deren Füßen die Gehenkten den Raubvögeln zum Fraße dienten und wo der Galgenstein noch in den 1950er-Jahren zu sehen war. Durch die freundliche Genehmigung des Depot-Kommandanten Hauptmann Hügel war es möglich, die früheren Arbeitsstätten der Steinhauer und Steinmetze im ehemaligen „Hohmann-Steinbruch“ zu besichtigen.

Helmut Berberich erläuterte die Örtlichkeiten und berichtete allerhand Wissenswertes über den Hardheimer Kalkstein und eine wichtige Hardheimer Erwerbsquelle: Durch seine günstige Naturlage habe man die Kalkbände des oberen Muschelkalkes mit ihrer Mächtigkeit in einer Länge von rund zwei Kilometern vom Lichtberg bis zum Galgenberg erschlossen.

Die Härte, Festigkeit und Farbe ergaben einen ausgezeichneten Baustein, der ebenso für Denkmäler, Fassaden großer Gebäude und Brücken geeignet war. Kalkstein wurde für Bausteine zersägt, Staub und Abfallprodukte wurden in zwei Kalköfen auf dem Firmengelände gebrannt. Nach der Ausbeutung des Geländes wurden auf dem Wurmberg Kalksteine aus Gaubüttelbrunn und später Buntsandsteinblöcke aus Hardheimer Steinbrüchen zersägt und behauen.

Schließlich übernahm in den 1960er-Jahren die Bundeswehr das Steinbruchareal für ein Gerätedepot. In diesem Zusammenhang erinnerte Berberich auch das Multitalent Hans Scheibel, Dichter des Hardheimer Heimatliedes und Schöpfer zahlreicher Bildhauerarbeiten. Nach dem Dank an Hauptmann Hügel erreichte die Gruppe den Karl-Weber-Platz, der den Namen des unvergessenen Kommandanten der Hardheimer Feuerwehr trägt. Auf diesem Platz, dessen betonierte Bühne von Arnold und Birgit Hollerbach gespendet wurde, fanden die beliebten Waldfeste von Feuerwehr, Liederkranz und DLRG statt. Er soll künftig die Heimstätte des Hardheimer Waldkindergartens werden.

Einen Schritt in die jüngste Vergangenheit hatten Helmut Berberich und der BdS vorbereitet, als es darum ging, dem Wasserhochbehälter als Herzstück der Hardheimer Wasserversorgung einen Besuch abzustatten. Wassermeister Tobias Bouslair führte in zwei Gruppen höchst informativ durch jene Anlage, die dafür sorgt, dass Hardheim „nicht auf dem Trockenen sitzt“.

Über das Kreuz und dessen Geschichte auf dem Wurmberg mit einer herrlichen Aussicht über Hardheim und dem Rückweg über den in 1920 durch den Schwarzwaldmaler Emil Bader im Rahmen einer Beschaffungsmaßnahme für Jugendliche angelegen Weg, ging es zurück zum Eingang des Friedhofs, wo Helmut Berberich letzte Informationen über dessen Neugestaltung gab und BdS-Vorsitzender Elmar Günther mit dem Dank an Helmut Berberich die Gruppe verabschiedete, die sich beim Singkaffee des Gesangvereins „Liederkranz“ stärkte. ad/pm