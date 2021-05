Mit dem Bau des Radwegs wird heute begonnen

Erfeld/Gerichtstetten. An diesem Freitag wird mit dem Bau des Radweges zwischen Erfeld und Gerichtstetten begonnen. Die Bauarbeiten für die Herstellung des Radweges dauern voraussichtlich sechs Wochen. Der landwirtschaftliche Weg in Gerichtstetten im „Unteren Tal“ wird für die gesamte Dauer der Maßnahme gesperrt. Das teilte Daniel Emmenecker, der Bauamtsleiter der Gemeinde Hardheim, den FN am Donnerstag mit. Das Bild entstand Ende März bei einem Vor-Ort-Termin unserer Zeitung mit dem Vorsitzenden des Vereins „Mühlenradweg Erftal“, Manfred Böhrer. archivBild: Melanie Müller

