Mit Becken Volumen schaffen

Hardheim. Ein wichtiger Baustein zur geplanten Erweiterung des Neubaugebiets „Trieb II“ ist das Regenüberlaufbecken an der Querspange. Bis zum 1. November 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, nachdem sie nach aktuellem Stand Ende März beginnen. Das und mehr beinhaltete die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Hardheim-Höpfingen, die am Donnerstag in der Erftalhalle tagte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst stellte Geschäftsführer Bernd Schretzmann die – einstimmig beschlossene – Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2018 vor. Die Bilanzsumme beläuft sich auf rund 8.43 Millionen Euro, die sich auf der Aktivseite aus 8 036 213,89 Euro Sachvermögen und 392 932,37 Euro Finanzvermögen zusammensetzen. Auf der Passivseite bilden 2 036 903,48 Euro das Eigenkapital, das Sondervermögen in Höhe von 1 175 581 Euro und die Verbindlichkeiten über 5 216 661,78 Euro die Bilanzsumme. Der relative „zeitliche Verzug“ sei kein Problem: Wie Schretzmann einräumte, werde man dem Gremium sukzessive die Jahresbilanzen ab 2018 zur Verabschiedung vorgestellt.

Eigentliches Herzstück der Sitzung war das Regenüberlaufbecken an der Querspange, das zur weiteren Erschließung des Baugebiets „Trieb II“ unverzichtbar ist. Bauamtsleiter Daniel Emmenecker hatte das Wort: „Wir müssen Volumen schaffen und in Betrieb nehmen, bevor das angedachte Wohngebiet erschlossen wird“, betonte er. So werde sichergestellt, dass die hydrauliche Überbelasrung der nachfolgenden Abwasseranlagen vermieden werde. Das Becken werde etwa die Hälfte des rund 4000 Quadratmeter großen Areals gegenüber des früheren Autohauses Farrenkopf vereinnahmen; der Ablauf erfolgt über die Rote Au und bei Bedarf – etwa bei extremem Regenfall – über das offene Gewässer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Begleitend dazu werde die Querspange über den Kreisverkehr bis in den Bereich des Neubaugebiets geöffnet, um die Verbindung ziehen zu können. Das erläuterte Emmenecker mittels einer Präsentation. Einstimmig beschied das Gremium dafür, die Errichtung des Regenüberlaufbeckens („RÜB Trieb“) an die Firma Wolff & Müller (Künzelsau) zu übertragen – zum Bruttopreis von 1 311 592,82 Euro. Verbandsvorsitzender Volker Rohm bezeichnete den Standort oberhalb der Querspange gegenüber anderen debattierten möglichen Plätzen als „wohl wirtschaftlichste und kompakteste Lösung für Hardheim und den Verband“. Die Maßnahme sei im Haushalt 2022 und der Finanzplanung 2023 bereits finanziert.

Der nächste Punkt betraf mit der Erweiterung der Verbandskläranlage im Erftal das derzeit größte Projekt des Abwasserzweckverbands. Hier wurden die Ingenieursleistungen für den zweiten Bauabschnitt einstimmig zum Preis von 343.000 Euro an das Ingenieurbüro Klinger & Partner (Heilbronn) übertragen. Auf Rückfrage Hermann Schwinns gab Bauamtsleiter Emmenecker erfreut bekannt, dass die Arbeiten nicht nur problemlos voranschreiten, sondern „sogar ein gutes Vierteljahr vor dem Zeitplan liegen“. ad