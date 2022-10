„MiniBand“ probt neue Stücke

Schweinberg. Für die „MiniBand“ des Musikvereins aus Schweinberg hieß es dieser Tage „Koffer packen“. Gemeinsam verbrachte man ein actionreiches Probenwochenende, das erstmals in das Jugendzentrum „Der Heiligenhof“ nach Bad Kissingen führte. Anlass war die musikalische Vorbereitung auf die Jahreskonzerte im Dezember, welche unter dem Motto „Las Vegas“ stehen. Zu Beginn des Wochenendes stand – nach dem Beziehen der Jugendherberge am Freitagabend – zunächst ein gemeinsamer Spieleabend auf dem Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue Stücke geprobt

Am Samstag startete man mit der Probenarbeit. Dabei wurden unter Leitung von Dirigentin Clara Murphy zum ersten Mal die Stücke „The Greatest Show“, „Shut up and dance!“ und „Game of Thrones“ geprobt.

Neben weiterer intensiver Probenarbeit stand das Miteinander der Kinder und Jugendlichen im Fokus. Beim Besuch der „Jump-Fabrik“ in Fulda tobten sich die rund 30 Teilnehmer so richtig aus. Danach stand eine Nachtwanderung auf dem Programm.

Verein fördert Nachwuchsmusiker

Mehr zum Thema Musikverein Umpfertal Stehende Ovationen fürs große Blasorchester Mehr erfahren Generalversammlung des Musikvereins 75. Geburtstag wird mit Dorffest gefeiert Mehr erfahren

Beim anschließenden Lagerfeuer, Spielen und Stockbrot ließ man den Abend entspannt ausklingen. Sonntags traten die Musiker nach einem erfolgreichen und spannenden Wochenende die Heimreise an.

Der Musikverein Schweinberg legt Wert auf eine gezielte Nachwuchsförderung und unterstützt die Ausbildung sowohl ideell als auch finanziell. Die musikalische Ausbildung erfolgt in Kooperation mit der Musikschule Hardheim.

Neueinsteigern wird kostenlos ein Leihinstrument zur Verfügung gestellt. Ergänzend zur Instrumentalausbildung bereitet der Verein seine Nachwuchsmusiker im Rahmen des Theorieunterrichts auf die Leistungsabzeichen des Blasmusikverbands vor. Dass die intensive Jugendarbeit des Musikvereins Früchte trägt, zeigt die tolle Entwicklung der „MiniBand“. Aktuell zählt das Ensemble rund 25 Musiker.