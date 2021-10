Miniband-Mitglieder reisten ins Mittelalter

Schweinberg. Für die MiniBand des Musikvereins Schweinberg hieß es im Oktober Koffer packen. So verbrachte man Anfang Oktober ein aktionsreiches Probenwochenende, dass in diesem Jahr erstmals auf die Burg Breuberg führte. Zum Start des Wochenendes stand zunächst eine gemeinsame Probe auf dem Programm. Bei anschließendem Lagerfeuer, Spielen und Stockbrot ließ man den Abend ausklingen.

Neben weiterer intensiver Probenarbeit am Samstag- und Sonntagvormittag stand das Miteinander der Kinder und Jugendlichen im Fokus. Neben der Erkundung der großflächigen Burganlage konnten sich die Kids am Samstagmittag im Trampolinpark „Jump’n Fly“ Aschaffenburg so richtig austoben. Abends wurde außerdem bei einem gemeinsamen Rittermahl im Burgkeller ins Mittelalter gereist und eine Fackelwanderung im Burgfried veranstaltet.

Sonntags gegen 14 Uhr traten die Musiker nach einem erfolgreichen und spannenden Wochenende die Heimreise an. Das Probewochenende wurde als Projekt im Rahmen des bundesweiten Programms Impuls gefördert, mit welchem die Amateurmusik in ländlichen Räumen geholfen werden soll.