MGV auf großer Fahrt

Gerichtstetten. Einen Tagesausflug nach Weinheim unternahmen die Sänger des MGV „ Eintracht“ zusammen mit einigen Sängerfrauen und weiteren Gästen. Weinheim an der Bergstraße faszinierte die Reiseteilnehmer aufgrund seines reizvollen Stadtbildes, seiner Historie und auch seiner wirtschaftlichen Bedeutung. Mit immerhin 45 000 Einwohnern zählt die Stadt zu den bedeutenden Zentren innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einer Führung lernte man die romantische Altstadt, das Gerberviertel, den Marktplatz und den Schlosspark kennen. Außerdem konnte man noch einen Bummel durch den Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof machen oder in einem der gemütlichen Cafés Platz nehmen. Während der Mittagspause im „Woinemer Brauhaus“ ließen es sich die Sänger nicht nehmen, mit einem gekonnt vorgetragenen Trinkspruch aufzuwarten, sehr zur Freude der übrigen Gäste.

Imposante Burganlage

Am Nachmittag stand mit dem Besuch von Schloss Auerbach eine der imposantesten Burganlagen im südlichen Hessen auf dem Programm. In einer Führung konnte man viel über die Geschichte der Burg (erstmals erwähnt im Jahre 784), über ihre Verteidigung und ihre Zerstörung im 17. Jahrhundert erfahren. Einige der Fahrtteilnehmer erklommen sogar einen der noch gut erhaltenen Türme und wurden mit einem fantastischen Blick über die Rheinebene belohnt. Auf der Rückfahrt wurde im fränkischen Rüdenau nochmals eine Rast gemacht und in einem gemütlichen Speiselokal bei gutem Essen und netten Gesprächen die Geselligkeit gepflegt.

Mehr zum Thema Musikverein Schweinberg Traditioneller Hammeltanz war der Höhepunkt Mehr erfahren

Um circa 21 Uhr kam man wohlbehalten zu Hause in Gerichtstetten an und alle waren sich einig, dass man einen interessanten und schönen Ausflugstag im Kreise des Chores erlebt hatte.