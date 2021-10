Mercedesfahrer nach Unfall gesucht

Hardheim. Nach einer Unfallflucht in Hardheim sucht die Polizei nach dem bislang unbekannten verursachenden Mercedesfahrer. In der Nacht auf Samstag war ein Verkehrsteilnehmer von Rüdental in Richtung Steinfurt unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam die Person auf Höhe der Einmündung Schweinberg aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der oder die Unbekannte eine Kurvenleittafel sowie ein Verkehrszeichen. Es entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Unfallstelle fanden Polizeibeamte Teile eines Mercedes. Aufgrund dessen geht die Polizei von einem Mercedes als Verursacherfahrzeug aus. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, entgegen.