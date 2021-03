Hardheim. Seit März 2001 besuchen ehrenamtliche Mitarbeiter des ökumenischen Vereins „Dienst am Nächsten“ Patienten im Krankenhaus Hardheim. Die erste und bisher einzige Unterbrechung dieses seit 20 Jahren ausgeübten Dienstes ergab sich Corona-bedingt aufgrund des Besuchsverbotes in Krankenhäusern vor einem Jahr – und sie dauert noch an.

Mit neun Ehrenamtlichen gestartet

Nach mehreren Anläufen wurde der Krankenhausbesuchsdienst von dem damaligen Vorsitzenden des Vereins „Dienst am Nächsten“, Diakon Franz Greulich (Hardheim) und Diakon Heinz-Willi Salmann (Höpfingen) mit anfänglich neun Ehrenamtlichen organisiert und begleitet. 2007 übernahm Hiltrud Löffler als Koordinatorin und Verantwortliche die Stelle von Diakon Greulich.

In all diesen Jahren überbringen Woche für Woche zwei Mitarbeiter den Patienten in den Stationen II und III des Krankenhauses als Kontaktpersonen der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde ein Faltblatt mit dem Titel „Gute Besserung“ als Genesungswunsch – mit einem Hinweis auf die seelsorgerlichen Ansprechpartner vor Ort.

Kennkarte

Besucht werden alle Patienten, die bei ihrer Aufnahme in das Krankenhaus diesem Dienst zustimmten, unabhängig von der Konfession. Die Mitglieder des Besuchsdienstes weißen sich durch eine vom Verein „Dienst am Nächsten“ autorisierte Kennkarte aus und vermeiden damit Missverständnisse, die auftreten könnten, wenn fremde Personen in ein Krankenzimmer kommen.

Die Krankenhausverwaltung und auch der Freundes- und Förderkreis schätzt diesen ehrenamtlichen Dienst sehr, denn dadurch bekommt ein Krankenhausaufenthalt, über die allerseits anerkannte ärztliche Versorgung hinaus, auch ein menschliches und seelsorgerliches Qualitätsmerkmal.

Gerade in der Zeit der Pandemie stellt man fest, dass diese Art der Zuwendung als ein nicht unwesentlicher Anteil zur Verbesserung des Gesundheits- und Gemütszustandes allgemein anerkannt ist.

Team wird vorgestellt

Seitens des Freundes- und Förderkreises Krankenhaus Hardheim wird in jeder Auflage der Krankenhausbroschüre das Team des Besuchsdienstes und dessen Auftrag vorgestellt.

„Es bleibt zu hoffen, dass es dem Krankenhausbesuchsdienst im Laufe des Jubiläumsjahres 2021 wieder ermöglicht wird, seine regelmäßigen Krankenbesuche wieder aufzunehmen“, so Bernhard Berberich, Vorsitzender des Vereins „Dienst am Nächsten“ gegenüber den FN, denn: „Auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern fehlte in der Corona-Zeit dieser Kontakt.“

Der „Dienst am Nächsten“ hinterlasse nach Aussage der Aktiven trotz der vielen Sorgen und Leiden der Patienten vielfach auch im eigenen Leben ein stärkendes und guttuendes Gefühl.

Im Sonntagsgottesdienst am 21. März, 10.30 Uhr, in der katholischen Kirche wollen die Mitglieder des Krankenhausbesuchsdienstes zusammen mit den Mitgliedern der weiteren sozial- und caritativ tätigen Teams des Vereins „Dienst am Nächsten“ mit Dank auf dieses Jubiläum blicken.

Dieser Gottesdienst wird auch als Live-Stream auf YouTube übertragen und kann unabhängig vom Kirchenbesuch mitgefeiert werden.

Eingebunden ist auch ein Gedenken an die bereits verstorbenen Mitarbeiter dieser Dienste und der Dank an die nach langjährigem Diensts ausgeschiedenen Aktiven.

Der Vorstand des Verein Dienst am Nächsten hoffe, dass Lockerungen der Pandemieauflagen auch wieder gruppeninterne Treffen und Vortragsveranstaltungen möglich machen.

Dann könne unter anderem auch der bereits zweimal verschobene Vortrag von Krankenhausseelsorger Pfarrer Andreas Kluger nachgeholt werden.