„Megastarke Geschichten aus der Bibel“

Hardheim. Überwältigend war bereits am ersten Themennachmittag die Resonanz auf die ökumenische Kinderbibelwoche, die erstmals seit 2018 wieder stattfindet und noch bis Samstag andauert: Über 60 Kinder ließen „megastarke Geschichten von Kids aus der Bibel“ und das lebhafte Rahmenprogramm mit Tanz, Gesang und Workshops auf sich wirken. Dreh- und Angelpunkt ist das Pfarrheim.

Durchgeführt wird die Kinderbibelwoche erstmals vom EC-Team („entschieden für Christus“) mit drei FSJ-Absolventinnen, die während ihres Aufenthalts in Hardheim von Gemeindemitgliedern verköstigt werden.

Gemeinsam hatten sie das Programm erarbeitet, das neben Tänzen und Puppenspielen drei Themennachmittage vorsieht: Während zum Auftakt am Mittwoch die Kindersegnung („Jesus sieht dich“) besprochen wurde, stand am Donnerstag die Mosesgeschichte („Gott passt auf dich auf“) im Vordergrund. Beide Geschichten wurden auf kindgerechte Weise erörtert, wobei der Spaß nicht zu kurz kam: Nach dem Eröffnungsspiel ging es an verschiedene Stationen.

Dort warteten Bastel- sowie Mosaikarbeiten, Domino und lustige Experimente auf die Kleinen. Wem der Sinn, bei frühlingshaften Temperaturen, nach einer „Outdoor-Aktivität“ stand, vergnügte sich im Pfarrheimgarten beim Minigolf. Den Kindern ab der dritten Klasse wurden ab spätem Nachmittag Spiele wie „Hesher Ball“, „Bumball“ und „Gravitrax“ zur Verfügung gestellt. Kaffee und Tee wurde für die wartenden Mütter und Väter im Elterncafé angeboten.

Unterstützt und begleitet wurden die Mädchen und Jungen von Helfern aus beiden Kirchengemeinden sowie Gemeindereferentin Claudia Beger. Sie zeigte sich erfreut über die vielen Teilnehmer, was auch dem Hintergrund des Angebots entgegenkomme: „Einerseits geht es bei der Kinderbibelwoche darum, den Kindern die biblischen Geschichten etwas näher zu bringen, andererseits steht auch die Kontaktpflege an oberer Stelle. Man soll aufeinander zugehen und Freunde treffen“, bemerkte sie.

Aber auch Jugendliche werden nicht außen vor gelassen: An alle Interessierten ab etwa elf Jahren richtet sich der am heutigen Freitag zwischen 19 und 21 Uhr im Pfarrheim ausgerichtete „Teenieabend“ mit Spielen, Cocktails und einem Feuerschlucker. ad