Maskenbälle der Feuerwehr in Hardheim hatten eine lange Tradition

Hardheim. Im vergangenen Jahr wurde in mehreren Teilen über die Hardheimer Fastnachtstraditionen berichtet, welche vom „Schmotzigen Donnerstag“ bis Fastnachtsdienstag ihren Höhepunkt hatten. Hardheim, welches früher zum Fürstbischof von Würzburg gehörte hat eine lange Fastnachtstradition, die bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht, als der Fürstbischof in einer Urkunde seinen Untertanen das Recht Fastnacht zu feiern verlieh. Mit dem aufstrebenden Bürgertum und dem Beginn des Vereinslebens in der Mitte des 19. Jahrhunderts wandelte sich das Fastnachtstreiben und die Fastnachtsfeiern fanden in den Gaststätten in Form von Kappenabenden und Maskenbällen statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus den Unterlagen des Turnvereins geht hervor, dass bereits 1864 ein Maskenball veranstaltet wurde. Auch bei der 1863 gegründeten Feuerwehr Hardheim gehörten Maskenbälle seit der Gründung zur langen gepflegten Tradition. Diese fanden in den damaligen Traditionsgaststätten „Deutscher Hof“, „Erftal“, „Rose“, „Sonne“ und „Prinz Karl“ statt. Der erste Ball der Feuerwehr Hardheim fand 1864, zugleich zur Verherrlichung des Geburtsfestes seiner königlichen Hoheit des Großherzogs Friedrich statt.

Ein Bild vom Feuerwehrball am 29. Januar 1955. © Nachlass E. Künzig, Repro T. Englert

Am 23. Februar 1868 fand der nächste Ball im Gasthaus „Sonne“ statt, hierzu wurde eine Ballkommission gebildet, welche eine Ballordnung aufstellte. Die Feuerwehrmitglieder mussten in dunkeln Beinkleidern, weißen Leinenjacke und Gurt erscheinen während von anderen Personen nur anständige Masken Zutritt hatten, welche beim Feuerwehrkommandanten angemeldet waren. Der Fastnachtsball 1869 fand am 7. Februar in der „Rose“ statt. In regelmäßigen Abständen fanden die Feuerwehrfastnachtsbälle statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im vergangenen Jahr wurde ein Bild vom Feuerwehrball 1955 veröffentlicht. Dank Peter Schenkel, dem Obmann der Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hardheim und mit Hilfe von Elisabeth Nachtnebel sowie von Reinulf Katzenmaier konnten nun die abgebildeten Personen ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um: hintere Reihe von links Wiltrud Kieser (verh. Wieder), Helga Stöber, Elfriede Kaiser, Gustav Zugelder, Marianne Jonasch und Gerlinde Schwarz. Vordere Reihe von links Hiltrud Seeber (verh. Zugelder), Herbert Dacho und Elisabeth Hallbaur (verh. Nachtnebel).

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren