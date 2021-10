Markt rund ums historische Schloss

Hardheim. „Seit mehr als 250 Jahren gibt es den Hardheimer Wendelinusmarkt. Trotz Corona-Pandemie und hohem Risiko für alle Anbieter, dass kurzfristig der Markt nicht wie geplant stattfinden darf, haben sich Gewerbetreibende, Gemeinderat und Verwaltung entschieden, den Markt am Sonntag, 17. Oktober, durchzuführen“, teilte der Bürgermeister der Gemeinde, Volker Rohm, den Fränkischen Nachrichten mit.

Wie Rohm weiter erklärte, wolle man den Besuchern „nach Monaten voller Einschränkungen und Entbehrungen einen unterhaltsamen Marktbetrieb auf dem Schlossplatz sowie Angebote im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages bieten.“

Die teilnehmenden Hardheimer Geschäfte laden dabei ebenfalls zu einem Einkaufsbummel in ihren Räumen ein.

„Die dann aktuell gültigen Vorgaben, die zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung eingehalten werden müssen, kommen natürlich zum Schutz aller Besucher zur Geltung, doch soll den Menschen in und um Hardheim wieder Mut gemacht werden, nach vorne zu schauen und wieder mit ,Normalität’ zu beginnen“, so der Bürgermeister, der hinzufügte: „Zwar wird der Markt in diesem Jahr etwas kleiner ausfallen und das Angebot reduzierter sein, dennoch soll der vielseitige Markt nicht seinen Charme verlieren.“

Der Hardheimer Wendelinusmarkt findet am 17. Oktober statt. Von 11 bis 18 Uhr wird an diesem Tag rund um das historische Schloss ein Direktvermarkter- und Krämermarkt seine Pforten öffnen. Darüber hinaus findet ein „verkaufsoffener Sonntag“ statt, das heißt, von 13 bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit zum Familieneinkaufstag in den Hardheimer Geschäften und Autohäusern mit vielen Aktionen und Attraktionen.