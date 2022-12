Markt eine Gemeinschaftsleistung

Schweinberg. Beschaulich, gemütlich und zugleich eine echte Gemeinschaftsleistung war am Samstag die Schweinberger Dorfweihnacht – ein schmucker Weihnachtsmarkt im Kleinformat: Der FC Schweinberg, die FG „Lustige Vögel“, der Musikverein, die Abteilungsfeuerwehr und der Heimatverein hatten keine Mühen gescheut, um den zahlreichen Gästen ein ansprechendes Programm aufzufahren. Auf dem einladend dekorierten Kirchplatz luden einige Buden, die warme Feuertonne und einige nette Programmpunkte zum Verweilen ein: Neben dem Besuch des Nikolauses erfreute auch das schwungvolle Platzkonzert des Musikvereins Schweinberg, der einige weihnachtliche Weisen darbot. Bei schönem Winterwetter, einer frischgebackenen Waffel, mancher Tasse Glühwein und duftendem Punsch konnte man schöne Stunden in Schweinberg verbringen und sich so richtig auf die Festtage einstimmen. ad

