Er kam an seinem ersten Arbeitstag – dem 19. März 1984 – zu spät und blieb dann doch 38 Jahre: Am Montag wurde mit Elmar Dumbacher der langjährige Geschäftsführer des Zweckverbands tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn) in den Ruhestand verabschiedet. Sein hoher Beliebtheitsgrad zeigte sich einmal mehr bei den Ansprachen der Festredner, die sich in der Erftalhalle eingefunden hatten.

...