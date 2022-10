Mann ging auf Frau los

Hardheim. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem gefährlichen Gegenstand ist es am Freitagmittag in der Kolpingstraße in Hardheim gekommen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums in Heilbronn auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten bestätigte, sei ein Mann auf eine Frau losgegangen. Weitere Angaben zu den beteiligten Personen machte die Polizei nicht. Es wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Damit wurden Meldungen aus dem Internet, wonach ein Mann mit einem Messer und einem Hammer auf seine Nachbarin losgegangen sein soll, nicht von den Behörden bestätigt. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. mg