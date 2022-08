„Mallorca Party 3.0“ in Schweinberg: DJ Robin sagt kurzfristig ab

Schweinberg. Ein ausgelassenes Miteinander mit Layla, Olivia, Lena und anderen Damen gab es – zumindest im musikalischen Sinne – am Samstag bei der „Mallorca Party 3.0“ am Schweinberger Sportplatz. Die Verantwortlichen von „Get Your Sound“ freuten sich über zahlreiche Gäste, die sich wiederum über gute Laune, frohe Stimmung, bestes Sommerwetter und jede Menge Musik freuten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So waren Johnny Dampf und Micha Rampe mit Feuereifer vor Ort. Nur DJ Robin („Layla“) hatte kurzfristig aus Gesundheitsgründen absagen müssen, allerdings für Ersatz gesorgt: Sein Bühnen-Kompagnon „Schürze“ reiste nach Schweinberg – und hatte natürlich auch den Hit „Layla“ mitgebracht.

Der Schlager steht vielerorts in der Kritik, rückt er doch die Inhaberin eines Freudenhauses alias „Layla“ in den Fokus, die „schöner, jünger und geiler“ sei.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Musik Schweinberg: Mallorca-Feeling mit DJ Robin Mehr erfahren

Vielleicht gelangte das Stück erst recht deswegen zur Aufmerksamkeit: Vor Kurzem erhielt es nach mehr als 200 000 verkauften Einheiten die Goldene Schallplatte. Auch bei der „Mallorca Party 3.0“ kam es bestens an: Bis in die Nacht hinein wurde in Schweinberg getanzt, gefeiert und gelacht. ad/Bild: Veranstalter