  Malermeisterbetrieb Hack mit „Top“-Qualität

Bretzingen. Vor etwas über einem Jahr ist der Malermeisterbetrieb Hack aus Bretzingen in den Qualitäts- und Leistungsverbund „Top-Malermeister Deutschland“ aufgenommen worden. Seither nimmt der Betrieb an Qualitäts-Checks teil. Die Kundenbefragungen wurden nun ausgewertet und haben dem Malermeisterbetrieb eine hervorragende Arbeit in allen Bereichen bescheinigt: mit 4,6 von 5 möglichen Sternen beweist der Fachbetrieb seine Kundenorientierung. Das Bild zeigt Regionalleiter Stephan Bacher, der den Geschäftsführern Hermann und Andreas Hack eine Anerkennungsurkunde überreichte. Bild: Maler Hack