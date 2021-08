Maislabyrinth ist geöffnet

Schweinberg. Sommerspaß für die ganze Familie bietet das achte Schweinberger Maislabyrinth der Familie Mohr. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Märchenland“. Das Motiv zeigt verschiedene Märchen wie den Froschkönig, Frau Holle, den gestiefelten Kater, Rapunzel, Rotkäppchen und Sterntaler. Geöffnet ist das Labyrinth bis Sonntag, 19. September, jeweils samstags und sonntags von 10 bis 19.30 Uhr. Das Labyrinth hat eine Gesamtgröße von fast 30 000 Quadratmeter, was in etwa einer Größe von vier Fußball-Feldern entspricht. Erfahrungsgemäß dauert der Aufenthalt im Labyrinth etwa eineinhalb Stunden, um die elf versteckten Stationen zu finden. Hat man alle Stationen gefunden, ergibt sich am Ende ein Lösungswort – und man nimmt an einem Gewinnspiel teil. Für die Kinder gibt es auf dem Bauernhof der Familie Mohr nach dem Labyrinth-Besuch noch viele verschiedene Tiere zu entdecken, eine große überdachte Stroh-Hüpfburg, einen überdachten Trettraktor-Parcour, zwei Trampoline und einen kleinen Kinderspielplatz zum Austoben. Für die Bewirtung ist gesorgt.

