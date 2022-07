Mais-Labyrinth in Schweinberg lockt mit neun Stationen

Schweinberg. Der Hofladen Mohr hat auch in diesem Jahr wieder ein großes Mais-Labyrinth angelegt, auf einer Größe von etwa vier Fußball-Feldern. Es sind insgesamt neun Stationen im Mais versteckt. Start ist am Samstag, 30. Juli. Das Motto heißt in diesem Jahr „Weltraum“. Das Labyrinth ist vom 30. Juli bis 25. September immer samstags von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Weiter gibt es beim Hofladen einen Kinderspielplatz und einen Biergarten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Informationen zum Labyrinth gibt es unter www.hofladen-mohr.de im Internet. Luftbild: Christoph Nied