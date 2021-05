Maiglöckchen blühen

Hardheim. „Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, da bleibe wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus“: So heißt es in einem Frühlingsgedicht von Emanuel Geibel aus dem Jahr 1841. Auch wenn der Wonnemonat Mai bereits zur Hälfte vorbei ist, blühen jetzt erst die Maiglöckchen, da das Frühjahr bisher zu kalt war. Der botanische Name lautet „Convallaria majalis“.

AdUnit urban-intext1

Die Blütenstängel können bis zu 25 Zentimeter groß werden. Die weißen glockenförmigen Blüten riechen herrlich und erzeugen im Zimmer einen angenehmen Duft. Da Maiglöckchen giftig sind, ist Vorsicht geboten, da die Blätter dem Bärlauch ähnlich sehen und oft schon verwechselt wurden. En