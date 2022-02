Brauerei Löffler, Sportheim, Erftalhalle – drei Gaststätten haben Rudi und Magda Malcher in den vergangenen Jahrzehnten in Hardheim betrieben. Es gibt also kaum jemanden, der sich mit Gastronomie in Hardheim so gut auskennt, wie die beiden Mitt-Siebziger. Was die Malchers über die aktuelle Gastronomie-Situation in der Erftalgemeinde denken und welchen Ratschlag sie einem Neu-Gastronom geben

...