Louis Jacob holt Gold

Hardheim/Höpfingen. Svenja Heinrich (U15) und Chiara Thoma (U17) vom Fechtclub Hardheim-Höpfingen waren am Samstag in Offenbach beim DFB-Qualifikationsturnier der U20 am Start. Svenja Heinrich konnte ganz gut bei den „Großen“ mithalten. Am Ende schaffte sie den Sprung ins Mittelfeld.

Chiara Thoma hatte schon in der Vorrunde mit den älteren und erfahreneren Gegnerinnen zu kämpfen. Sie setzte aber viele gute Treffer und verlor einige Gefechte nur ganz knapp. Für beide Nachwuchsfechterinnen war es eine tolle neue Erfahrung.

Am Sonntag war Louis Jacob (U15) in Kirchheim unter Teck beim 11. Kirchheimer-Teck-Pokal am Start. Louis Jacob focht eine fehlerfreie Vor- und Zwischenrunde und kämpfte sich direkt ohne eine einzige Niederlage ganz hoch aufs Treppchen.