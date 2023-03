Lkw-Fahrer nach Unfall bei Hardheim gesucht

Hardheim. Ein Lkw-Fahrer wird nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 521 bei Hardheim dringend als Zeuge gesucht. Am Donnerstagmorgen befuhr ein 32-Jähriger in seinem VW Golf hinter einem Lkw die Landesstraße von Miltenberg kommend in Richtung Hardheim. In einem Kurvenausgang scherte der Mann mit seinem Wagen aus und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 53-Jährigen. Der Ford wurde nach dem Zusammenstoß abgewiesen und prallte gegen einen Holzstapel. Der VW drehte sich um 180 Grad und kam auf einem Holzabladeplatz zum Stehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden

