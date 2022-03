Lkw-Fahrer hatte über zwei Promille

Hardheim. Eine aufmerksame Zeugin meldete am Montagnachmittag einen Lkw-Fahrer, der einen betrunkenen Eindruck machte und anschließend mit seinem Fahrzeug davonfuhr. Die verständigte Polizei konnte den Mann gegen 16 Uhr in einer Parkbucht zwischen Gerichtstetten und Buch antreffen. Er saß in seinem Lkw und schlief, der Motor lief noch. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizisten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Daher wurde der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1