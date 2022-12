Liveblog zur Erfapark-Infoveranstaltung am Dienstag

Hardheim. Es herrscht nun mehr Klarheit über die nächsten Meilensteine des Projekts "Erfapark 2.0". Der Investor Schoofs-Immobilien aus Frankfurt will das Hardheimer Einkaufszentrum mit neuem Leben erfüllen. In den vergangenen Monaten sind viele Versionen des aktuellen Planungsstands im Ort kursiert. Deshalb findet an diesem Dienstag, um 17.30 Uhr eine Informationsveranstaltung für die Bürger statt.

Die Verantwortlichen des Investors Schoofs-Immobilien, Architekt Markus Rathke und Projektleiterin Frauke Liess, sowie Bürgermeister Stefan Grimm und Bauamtsleiter Daniel Emmenecker stehen den Einwohnern Rede und Antwort.

Wir begleiten die Bürgerinformationsveranstaltung in einem Liveblog.