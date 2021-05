Live oder am Bildschirm dabeisein

Höpfingen. Eine offizielle Vorstellungsrunde der Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Höpfingen findet am Donnerstag, 20. Mai, um 19 Uhr in der Sporthalle Höpfingen statt. Aufgrund der aktuell gültigen Vorschriften der Corona-Verordnung muss die Teilnehmerzahl an der Veranstaltung auf 160 Personen begrenzt werden. Die Vorstellung wird daher zeitgleich ins Internet übertragen.

Zwei Termine

Eine weitere Vorstellungsrunde findet am Freitag, 21. Mai, um 19 Uhr in der Turnhalle in Waldstetten statt. Daran können 32 Personen teilnehmen. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr.

Die Veranstaltung in Höpfingen kann live mitverfolgen unter: https://www.youtube.com/channel/UCZU45hto5tWxH6_RnWGjv0Q. Der Link zum Livestream ist auch unter https://www.hoepfingen.de/wahlen zu finden.

Die Teilnahme an den Kandidatenvorstellungen ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich – und zwar vom 18. bis 20. Mai unter Telefon 06283/2206-26. Die Plätze werden nach dem Zeitpunkt des Anmeldeeingangs bei der Gemeinde Höpfingen vergeben.

Während den Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, Fragen an die Kandidaten zu richten, entweder persönlich vor Ort oder während des Livestreams per Chatfunktion. Die im Chat gestellten Fragen werden stellvertretend an die Kandidaten gerichtet.