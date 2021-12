Liebgewonnene Tradition schwer zu halten

Hardheim/Höpfingen. Corona zwingt auch die katholische Pfarrgemeinde Hardheim zum Umdenken. Wie Pfarrer Christian Wolff mitteilt, betrifft das den Krippenaufbau und den Weihnachtsschmuck in St. Alban, aber auch den Winterdienst. So habe sich in diesem Jahr die Baumschmück- und Krippenaufbaugruppe in Hardheim aus gesundheitlichen Gründen und altersbedingt noch einmal stark minimiert. Überdies könne mit der Unterstützung durch Hausmeister Josef Keller, ebenfalls durch Krankheit, nicht gerechnet werden.

Da man trotz intensiver Suche auch keine neuen ehrenamtlichen Helfer gewinnen konnte, haben sich die Verantwortlichen in Absprache mit dem Gemeindeteam entschieden, in diesem Jahr auf die großen Bäume rechts und links des Hauptaltars zu verzichten und eine neue Variante auszuprobieren: Kleinere, einfacher zu schmückende Bäume im Altarraum sollen etwas vorgerückt stehen. Das ist möglich, da durch die Abstandsregelung nur eine geringe Anzahl an Ministranten und Aktiven im Altarraum Platz finden können. Damit, so hofft das Team, wirkt der Altarraum nicht so leer wie im vergangenen Jahr.

2020 wurden außerdem wegen der ersten „Livestreams“ die Krippenfiguren regelmäßig vor dem Altar aufgebaut und nach dem Gottesdienst wieder an die Krippe zurückgetragen. Nun wurde entschieden, Teile des aufwendigen Krippenaufbaus direkt vor dem Zelebrationsaltar aufzustellen. Den Verantwortlichen ist bewusst, dass damit liebgewonnene und wertvolle Traditionen angerührt werden, so Wolff. Aus diesem Grund sei mit dem Probelauf 2021 ein Aufruf verbunden, der sich an alle richtet, denen die traditionelle Form der Krippe wichtig ist und die sich deshalb gerne beim Aufbau einbringen möchten. Sie können sich jetzt schon für das Team 2022 im Pfarrhaus Hardheim melden. An dieser Stelle würdigen die Verantwortlichen das oft über Jahrzehnte währende Engagement all derer, die sich in allen Gemeinden für die Gestaltung der Kirchen an Weihnachten einbringen.

Große Sorgen machte dem Pfarrgemeinderat und Seelsorgeteam auch die Absicherung des Winterdienstes rund um Kirche, Pfarrhaus und Pfarrheim Hardheim sowie weiteren Orten.

Es gestaltet sich schwierig, Menschen zu finden, die gegen ein Entgelt bereit sind, diesen Dienst zur Sicherheit der Fußgänger und Gottesdienstbesucher zu übernehmen. Konsequenz daraus ist, dass an einigen Orten der Seelsorgeeinheit weniger genutzte Treppenaufgänge zu den Kirchen gesperrt werden müssten, so Pfarrer Wolff.