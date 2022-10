Letzte Arbeiten beim Kreisel

Hardheim. In den letzten Zügen sind derzeit die Straßenbauarbeiten am Kreisverkehr an der Querspange. Seit Dienstag wird dort die Fahrbahndecke abgefräst und ein neuer Belag aufgebracht. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis Donnerstagabend an. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen. Über den Kreisel sind die Einkaufsmärkte nicht zu erreichen. Die Umleitung erfolgt über die Eichendorffstraße und die Hans-Scheibel-Straße. Bild. Maren Gress

