Lernen in geselliger Atmosphäre

Hardheim. Eine wichtige Einrichtung ist das „Frauencafé International“. Was anfangs im Jugendhaus recht überschaubare Kreise zog, ist mittlerweile eine stattliche Runde, die sich jede Woche im Untergeschoss des Pfarrheims trifft – im Vordergrund des von Frauen aus bis zu 20 Nationen besuchten Integrations- und Sprachbildungsangebots steht das Erlernen der deutschen Sprache und Kultur in herzlicher, geselliger Atmosphäre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viele gemeinsame Stunden

Die Saat ist aufgegangen: Mitorganisatorin Hildegund Berberich zeigte sich in ihrer Ansprache erfreut über die zahlreichen gemeinsamen Stunden und viele nette Erinnerungen. Auch erinnerte sie an regelmäßige Ausflüge und die Situation im vergangenen Jahr, als man einen Austausch mit 40 geflüchteten Frauen aus der Ukraine im Pfarrheim ausrichtete; der abschließende Dank galt den Lehrerinnen Gabriele Fleischer, Brigitte Frank und Barbara Schell-Alt, die vor allem im Sprachlernbereich wertvolle Arbeit leisten.

Das „Frauencafé International“ ging aus dem „Café Konnekt“ hervor: Jener gut etablierte Wochentreff in der Hardheimer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber wurde aus verschiedenen Gründen aufgelöst. Kurz danach brachte der seinerzeitige Schulsozialarbeiter Christian Parth die Idee vor, das frisch renovierte Jugendhaus mit Leben zu erfüllen: „Kurzerhand trafen sich alle im ,Café Konnekt’ engagierten Aktiven und sammelten Gedanken. Bei einem Treffen im Badischen Hof erschienen alle Helferinnen und Helfer – unser Ziel war ein Begegnungsangebot an zentraler und leicht erreichbarer Stelle“, blickte Hildegund Berberich zurück.

Mehr zum Thema Sitzung des Sicherheitsrats Lawrow verteidigt vor UN Einmarsch in die Ukraine Mehr erfahren Katholische Öffentliche Bücherei Hardheim Spende macht „Wohlfühl-Atmosphäre“ möglich Mehr erfahren

Dass man sich auf die Frauen begrenzte, hatte einen klaren Grund: „In der Gemeinschaftsunterkunft hatten wir beobachtet, dass die Frauen zusehends vereinsamten. Sie saßen in ihren Zimmern, es gab kaum Freizeitmöglichkeiten. Auch Sprachkurse extra für Frauen vermochten die Situation nur bedingt zu entschärfen“, gab Barbara Schell-Alt zu bedenken.

Hier liegt der Unterschied zum „Café Konnekt“: Es richtet sich an Frauen aller Nationen, die Interesse an Austausch und Geselligkeit haben und die deutsche Sprache erlernen oder Kenntnisse verfestigen möchten. „Eine Zielgruppe sind Frauen, die bisher keine Möglichkeit zum Besuch eines Sprachkurses hatten, etwa um Geld zu verdienen oder sich um Familie und Kinder zu sorgen“, so Hildegund Berberich als eine von zwölf Mitarbeiterinnen, die sich um Organisation, Bewirtung und Rahmenprogramm sowie die jährlichen Ausflüge kümmern – im letzten Sommer besuchte man Miltenberg, was die Erlöse des Verkaufsstands am Sommerfest ermöglicht hatten.

Die Frauen wohnen zwar in Hardheim, stammen aber auf Afghanistan, Brasilien, China, Indien, Irak, dem Iran, Kasachstan, dem Kosovo, dem Libanon, Palästina, Rumänien, Russland, Serbien, Spanien, Syrien, Thailand, der Türkei, der Ukraine und Ungarn. „Die Verständigung klappt gut. Manchmal muss man mit den Händen sprechen, aber man kommt mit! Und jeder lernt auf seine Weise noch etwas Neues!“, erklärte Hildegund Berberich.

Wichtiges Standbein

Für den Verein „Dienst am Nächsten“, zu dessen Angebot das „Frauencafé International“ zählt, gratulierte Vorsitzender Bernhard Berberich. „Schön, dass eine solche Runde möglich ist!“, lobte er und bezeichnete die Plattform als „wichtiges Standbein der Vereinsarbeit und regionales Alleinstellungsmerkmal“. Mit Kaffee und Kuchen sowie landestypischen Spezialitäten aus den Heimatländern der Frauen – am Mittwoch waren zwölf Nationen vertreten – sowie ansprechenden Gesangseinlagen und einer Vorstellungsrunde auf Deutsch und in der jeweiligen Muttersprache klang der Vormittag gemütlich aus. Ein Gastgeschenk in Anerkennung der geleisteten Arbeit kam vom Seelsorgeteam. Den Frauen war die Freude über den zwanglosen und einladenden Mittwochstreff anzumerken, und die Freude auf den nächsten Mittwoch. ad