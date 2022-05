Langjähriges Engagement gewürdigt

Hardheim. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Hardheimer Rathaus wurde am Mittwoch die langjährige Mitarbeiterin der Gemeinde, Marianne Bundschuh, in den Ruhestand verabschiedet. Bundschuh war seit Oktober 1998 als Reinigungskraft zunächst im Ortsteil Bretzingen und später am Walter-Hohmann-Schulzentrum tätig.

Bürgermeister Volker Rohm, Personalratsvorsitzende Corina Zegewitz, Schulleiter Steven Bundschuh, Rechnungsamtsleiter Bernd Schretzmann und Hauptamtsleiterin Mareike Brawek dankten Marianne Bundschuh für die langjährige Treue, ihre stets gewissenhafte und gute Arbeit sowie ihr großes Engagement aus und wünschten ihr für den Ruhestand alles Gute.

