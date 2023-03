Landrat gratuliert neuem Generalinspekteur

Hardheim. Der neue Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, ist im Neckar-Odenwald-Kreis kein Unbekannter. Denn Breuer war von 2004 bis 2006 Kommandeur des Panzerflugabwehrkanonenbataillons 12 in Hardheim (die FN berichteten). Aus diesem Grund hat Landrat Dr. Achim Brötel nun Breuer im Namen des Kreises zu seinem neuen Amt gratuliert: „Sie sind aus Ihrer Zeit als Kommandeur in Hardheim nicht nur in unserer Region, sondern auch mir selbst unvergessen“, schrieb Brötel, der in dieser Zeit zum Landrat gewählt worden war, in einem Glückwunschschreiben. Darin brachte Brötel auch zum Ausdruck, dass er sich über einen Besuch Breuers in der reaktivierten Carl-Schurz-Kaserne freuen würde.

„So etwas schreit ja geradezu nach einem Truppenbesuch“, betonte Brötel. Für die Soldatinnen und Soldaten, aber auch für den Landkreis wäre ein solcher Besuch ein besonderer Festtag, so Brötel weiter. General Carsten Breuer war am 17. März von Verteidigungsminister Boris Pistorius offiziell in sein Amt eingeführt worden. Das Bild zeigt General Carsten Breuer mit Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seiner Amtseinführung. Bild: Bundeswehr/Steve Eibe.