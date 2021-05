Landrat Dr. Achim Brötel begrüßt das „klare Bekenntnis“ zur Hardheimer Ortsumgehung

Nachdem MdB Alois Gerig im FN-Interview eine Positionierung der Hardheimer Gemeinderäte zur Umgehungsstraße gefordert hat, erreichte die Redaktion am Mittwoch eine Pressemitteilung, in der sich die Gemeinde „pro Ortsumgehung“ aussprach (wir berichteten. Diese Nachricht gefiel Alois Gerig in Berlin. Er sagte am Donnerstag: „Das ist grundsätzlich gut. Meine Erfahrung ist: Je größer die

...