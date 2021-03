Hardheim. Dass die Natur erwacht, lässt sich derzeit im besonderem in dem Naturschutzgebiet Wacholderheide in Hardheim und in den Gärten feststellen.

Nach der Kälte in der vergangenen Woche und den ersten warmen und sonnigen Tagen beginnt in der Natur der Frühling. Im Garten kann man dies an den Schneeglöckchen und Krokussen feststellen.

Die ersten „Kü(h)chenschellen“ im Naturschutzgebiet Wacholderheide in Hardheim. © Torsten Englert

In der Wacholderheide, einem etwa 50 Hektar großen Naturschutzgebiet auf Hardheimer Gemarkung, beginnt die Natur ebenfalls schon zu erwachen. In dem Trockenrasen- Biotop auf Muschelkalk blühen derzeit die ersten „Kü(h)chenschellen“, welche zu den Frühlingsblühern gehört.

Die „Kü(h)chenschellen“ oder auch „Kuhschelle“ gehört zu der Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae). Zu dieser Pflanzenfamilie gehören etwa 60 Gattungen. Weiter gehören zu den Hahnenfußgewächsen so bekannte Arten wie Hahnenfuß, Akelei, Buschwindröschen und Leberblümchen.

Wer die Blütenpracht bestaunen will, kann dies, falls das Wetter mitspielt, über die Osterfeiertage tun – und dabei die erwachende Natur genießen.