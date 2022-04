Kreative Ideen umsetzen

Hardheim. Unter Anleitung der einfallsreichen Mitarbeiterinnen österliches Dekor zu gestalten, ermöglichte die Hardheimer Apotheke an der Post insbesondere interessierten Kindern in diesen Tagen (die FN berichteten). Dabei speziell willkommen waren auch die Kinder verschiedenster Einrichtungen, die wie die Jungen und Mädchen des Gemeindehorts (Bild) die Gelegenheit nutzten, mit geeigneten „Zutaten“ österliche Holzscheiben entstehen zu lassen. An diesem Donnerstag, beim dritten Aktionstag, können Kinder – aber auch interessierte Erwachsene – von 10 bis 12 Uhr „blumige Frühlingsdeko“ entstehen lassen. Bild: Elmar Zegewitz

