Kreativ den Glauben verkünden

Ein „musikalisches Erlebnis“ genießt, wer am Sonntag, 22. Mai, den Hardheimer Schlossplatz besucht.

Hardheim. Wilfried Röhrigs „Gottesspiel“ wird am Sonntag, 22. Mai, um 16 Uhr mit 24 lebhaften und tiefsinnigen Liedern die Geschichte von Eva, Thomas und dem Leben mit und ohne Gott auf dem Hardheimer Schlossplatz erzählen.

„Das Hardheimer Publikum wird die Uraufführung erleben – und Helfer aus allen Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit packen mit an“, freut sich Röhrig, der am Dienstag mit Gemeindereferentin Claudia Beger, Pfarrer Christian Wolff und Pfarrer Dieter Heck (Mannheim) über sein Projekt informierte.

Mit einer Präsentation umriss er sein „Gottesspiel-Abenteuer“, dessen Premiere eigentlich im Mosbacher Burggraben hätte stattfinden sollen – bis Corona und eingeschränkte Saalbelegungsmöglichkeiten eine Umplanung erforderten.

Pfarrer Dieter Heck als früherer Ortsgeistlicher Höpfingens von 1976 bis 1985 mit guten Kontakten ins Erftal suchte eine neue Bühne und wurde in Hardheim fündig: „Gleich beim ersten Besuch waren wir vom historischen Ambiente des Schlossplatzes begeistert“, zeigt der aus Viernheim stammende Komponist und Texter Wilfried Röhrig auf.

Sein drittes Musical basiert auf einer persönlichen Auseinandersetzung mit sich selbst, wie der ehemalige Lehrer einräumt: „Seit Jahren treibt mich die Frage um, welche Rolle Gott und der Glaube von heute spielen. Wie ist es gekommen, dass aus einer Welt, in der der Glaube an Gott eine Selbstverständlichkeit war, eine Welt geworden ist, in der der Gottesglaube eine Option unter vielen ist?“, bemerkt er.

Das „Gottesspiel“ nimmt den Glauben auf persönlicher, gesellschaftlicher und kirchlicher Ebene ins Visier. So soll auf die Frage seiner Glaubwürdigkeit eingegangen werden und darauf, welche Rolle er im eigenen Leben und in der ganzen Welt spielt: „Die Besucher sind eingeladen zu klären, ob Glaube überflüssig oder notwendig ist“, so Röhrig. Eine spezielle Zielgruppe gibt es nicht: „Das Musical richtet sich an aufgeschlossene Personen in der Kirche, am Rand der Kirche und außerhalb der Kirche. Es ist zwar kein Kindermusical und erst ab der Firmung wirklich empfehlenswert, aber eine Altersgrenze nach oben oder unten gibt es nicht“, verdeutlicht der Viernheimer, der alle Mitglieder des 25-köpfigen, bühnenerfahrenen Ensembles – an der Spitze die Hauptakteure Wibke Kienle (Eva) und Matthias Gall (Thomas) – persönlich kennt und gezielt auswählte.

Für die Musikarrangements und Musikproduktion ist Hans-Werner Scharnowski verantwortlich, ein Profi. Das gilt auch für Loreen Fajgl, die die Tanzchoreographie erarbeitet und leitet. Allzu theologisch wird es trotz des engagierten Hintergrunds nicht: „Wir wollten die Geschichte so aufbereiten, dass sie lebensnah ist und man sich darin wiederfindet“, betont Winfried Röhrig, während der heute in Mannheim lebende Pfarrer Dieter Heck anmerkt, dass „niemand ein Glaubensbekenntnis ablegen oder Vorwissen mitbringen muss“.

Das „Gottesspiel“ handelt vordergründig von Thomas und Eva – ein junges Paar, das Nachwuchs erwartet und sich fragt, ob das ein „Geschenk Gottes“ sei. Gemeinsam erleben sie etliche Höhen und Tiefen des Lebens von beruflichen über privaten Problemen bis hin zu einer schweren Erkrankung von Thomas’ bestem Freund Leo, einer Glaubens- und dann auch Beziehungskrise. „Dahinter stecken Themen wie Gott und seine vielen Sprachen, die Bedeutung menschlichen Wirkens, das Wachsen persönlichen Glaubens und der Ansatz, was ist, wenn der liebe Gott nicht lieb ist.“

Thematisiert wird auch die Verbundenheit zwischen Gott und Mensch mit ihren Freiräumen, Möglichkeiten und Chancen. „Das Leben ist mit einem Spiel zu vergleichen, während das Spiel wiederum die grundlegende Funktion des Lebens ist“, erläutert Röhrig und verweist auf Beziehung, Interaktion und Resonanz als tragende Säulen. „Auch der Glaube“, so der Viernheimer, sei im Grunde genommen mit dem Spiel gleichzusetzen. Das Ganze wird in optimistische Texte verpackt, wobei die 24 Lieder durchweg einen eigenen Charakter aufweisen: Elektrisierendes wechselt sich mit sanfteren Werken ab“, lässt Pfarrer Dieter Heck wissen.

Kein Wunder, dass die Vorfreude in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland stetig wächst. So spricht Pfarrer Christian Wolff von einer „kreativen Gelegenheit, den Glauben zu verkünden und neue Zielgruppen anzusprechen“, während Gemeindereferentin Claudia Beger sich auf ein „Schauspiel mit tiefer Botschaft“ freut. Nicht zu vergessen wird im Hintergrund kräftig angepackt: „Natürlich werden viele helfende Hände im Hintergrund benötigt und das Orgateam um Daniela Kaiser-Hauk und Claudia Beger freut sich über jeden, der sich gerne in irgendeiner Form einbringen möchte“, lässt Beger wissen. So gibt es nur noch einen Gedanken: Da es sich um ein Open-Air-Musical handelt, sollte das Wetter natürlich möglichst frühlingshaft sein. Aber da hat Pfarrer Dieter Heck ein gutes Gefühl: „Wir bestellen jetzt einfach Sonnenschein!“, bemerkt er lachend.