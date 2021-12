Der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn tagte in der vergangenen Woche im Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn. Im öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung stand die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2022 auf der Tagesordnung. Der Entwurf des Wirtschaftsplans war für das Krankenhaus Hardheim im dortigen Ausschuss, der für das Geriatriezentrum „St. Josef“ in Walldürn im

...