Hardheim. Mit Abstand und dennoch nah an den Anliegen der Bürger – Wahlkampf in Zeiten von Corona gestaltet sich anders als gewohnt. Dennoch ist es der Landtagskandidatin der SPD Neckar-Odenwald, Dr. Dorothee Schlegel, ein großes Anliegen mit den Menschen in Gespräch zu kommen und die Themen vor Ort kennenzulernen. Im Rahmen ihrer Wahlkampftour traf sich Schlegel am vergangenen Freitag mit Vertretern der „Bürgerliste Hardheim“ sowie Mitgliedern der SPD Hardheim, um zu erfahren, was die Bewohner der Erftalgemeinde bewegt.

Die Gemeinderäte Julia Göth und Stefan Wolfmüller sowie Lars Ederer als Vertreter der SPD-Ortsgruppe begleiteten die Landtagskandidatin auf ihrem kommunalpolitischen Rundgang durch Hardheim. An den einzelnen Stationen gab es auch ausreichend Gelegenheit, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Erste Station des Rundgangs waren die Kindergärten. Julia Göth und Stefan Wolfmüller berichteten über die derzeit angespannte Situation der Kindergärten und der „Zweigstelle“ an der Grundschule. Die Situation war Dorothee Schlegel nicht fremd: In ganz Baden-Württemberg gibt es zu wenige Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten. Ginge es nach der SPD, würden das Angebot deutlich ausgebaut und vor allem sollte die Kinderbetreuung kostenlos sein, erläuterte Schlegel.

Die nächste Station war das Walter-Hohmann-Schulzentrum. Hier wolle man im neuen Schuljahr mit einer flexiblen Ganztagsschule starten. Während sich die SPD Baden-Württemberg für einen Ausbau der Ganztagesbetreuung und mehr Gemeinschaftsschulen ausspricht, wartet man in Hardheim immer noch auf eine Information aus dem Kultusministerium, ob jetzt die Ganztagsschule zustande kommen kann oder nicht.

Für Schwimmbad stark gemacht

In diesem Zusammenhang machten sich die Hardheimer Sozialdemokraten auch für das Familienbad in Höpfingen stark. Hardheim selbst hat schon seit Jahrzehnten kein eigenes Hallenbad mehr. Umso wichtiger sei es, dass die Bäder in der Region und hier besonders das Familienbad in Höpfingen für die Schwimmausbildung zur Verfügung stünde. Ohne finanzielle Unterstützung durch das Land werden sich viele Kommunen ihre Bäder nicht mehr leisten können.

Lars Ederer betonte, wie wichtig der Schwimmunterricht für die Kinder und Jugendlichen sei. Neben dem Schwimmunterricht brauche auch die Ausbildung von Rettungsschwimmern geeignete Schwimmstätten.

Leistungsstarke Rettungsdienste und Feuerwehren waren ein weiteres Thema des Rundganges, das am Feuerwehrgerätehaus diskutiert wurde. Auch hier bestehe dringend Handlungsbedarf. Ohne entsprechende Fördermittel seien solche wichtigen Investitionen aber kaum zu stemmen.

Auf dem Weg zum Krankenhaus berichtete Gemeinderätin Julia Göth über die aktuelle Situation im Einzelhandel. Der Einzelhandel leide extrem unter dem erneuten Lockdown. Sie habe zwar Verständnis dafür, dass das Gesundheitssystem entlastet und die Verbreitung des Virus eingedämmt werden müsse. Für den Einzelhandel, der in den vergangenen Monaten mit Hygienekonzepten auf die Lage reagiert habe, sei der zweite Lockdown eine herbe Einschränkung.

Am Krankenhaus angekommen betonte Dr. Dorothee Schlegel, dass das Thema „Gesundheit“ für sie ein besonders wichtiges wäre. „Wir brauchen eine flächendeckende, wohnortnahe und gute medizinische Versorgung“, erläuterte die Kandidatin der SPD.

Nicht ohne Stolz betonten die Gemeinderäte, dass Hardheim mit seinem Krankenhaus einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung im ganzen Kreis und darüber hinaus leiste. Derzeit beherbergt das Krankenhaus eine Praxis für Chirurgie, eine Praxis für Innere Medizin und eine für Gynäkologie.

Die Gemeinde Hardheim habe ihr Krankenhaus in den vergangenen Jahren kontinuierlich modernisiert und erst 2020 noch einmal deutlich erweitert. Auch gerade in diesen Zeiten leiste das Hardheimer Krankenhaus eine wichtige Rolle in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie.