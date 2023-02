Kräfte erfolgreich gebündelt

Walldürn/Höpfingen/Hardheim. Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Walldürn-Höpfingen-Hardheim im Clubheim der Eintracht ´93 in Walldürn standen die Tätigkeits- und Rechenschaftsberichte, Neuwahlen des Vorstandes, die den Vorsitzenden Ralf Beyersdorfer sowie die übrigen Vorstandsmitglieder mit Ausnahme des nicht mehr kandidierenden Schatzmeisters Horst Saling für eine weitere Wahlperiode in ihren Ämtern bestätigten, sowie Ehrungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erste gemeinsame Versammlung

Ralf Beyersdorfer sagte, dass diese Versammlung nach dem Zusammenschluss der drei früheren SPD-Ortsvereine Walldürn, Hardheim und Höpfingen zur neuen gemeinsamen SPD Walldürn-Höpfingen-Hardheim Anfang 2020 nun die erste gemeinsame Mitgliederversammlung mit Neuwahlen darstelle. Besonders geprägt worden seien diese drei Jahre durch die Corona-Pandemie mit all ihren Begleiterscheinungen.

Durch diese Fusion der drei SPD-Ortsvereine sollten Kräfte gebündelt werden, was auch zielgerichtet sehr erfolgreich gelungen sei. Von Anfang an sei klar gewesen, dass der Fokus auf der Kommunalpolitik und somit auf der Arbeit Vorort liegen würde.

Mehr zum Thema Jahreshauptversammlung des Odenwaldklubs 38 Wanderungen standen auf dem Programm Mehr erfahren Fußball Der Schiedsrichter-Mangel bleibt das größte Problem Mehr erfahren

Schon im Januar 2020 sei der SPD-Kreisvorstand zu einer Sitzung in Walldürn gewesen. Umgehend nach der Fusion sei die Homepage neu gestaltet worden und in Walldürn habe sich die SPD-Fraktion besonders stark gemacht für die Vergabe von Bauplätzen sowie durch eine Antragstellung im Gemeinderat für ein „Sicheres und Sauberes Walldürn“.

Am 14. März 2021 habe dann die Landtagswahl Baden-Württemberg im besonderen Fokus der gemeinsamen Aktivitäten gestanden und im Vorfeld dieser Landtagswahlen hätten zwei Ortsrundgänge mit der SPD-Landtagskandidatin für den Neckar-Odenwald-Kreis, Dorothee Schlegel in Walldürn und Hardheim stattgefunden. Im März 2021 habe man im Rahmen einer Gedenkfeier an den 60. Todestag des Walldürner Sozialdemokraten Pflästerer Kaufmann erinnert, und im Mai dieses Jahres habe dann die Diskussion um den Kornberg in Höpfingen im Blickpunkt des Geschehens gestanden. Im September 2021 habe man im Vorfeld der Bundestagswahlen eine Aktion zum Thema ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) gestartet. Und 2022 habe man dann im April die Organisation der SPD-Kreismitgliederversammlung in Walldürn übernommen.

Ausblickend auf die 2023 und 2024 anstehenden Aktionen und Termine nannte Ralf Beyersdorfer die im Jul stattfindende Bürgermeisterwahl in Walldürn (1. Wahlgang am 9. Juli, eventueller 2. Wahlgang am 23. Juli) sowie die 2024 anstehenden Kommunalwahlen.

Eine sehr zufriedenstellende Abschlussbilanz wies der von Schatz-meister Host Saling vorgetragene Kassenbericht auf. Dass Kasse und Kassenjournal von Schatzmeister Horst Saling in den zurückliegenden drei Jahren stets einwandfrei geführt wurden, bestätigten die beiden Kassenrevisoren Gabriele Fleischer und Jürgen Fieger. Dem Schatzmeister wurde auf Antrag von Manuel Sturm, der dem Vorstand für die in zurückliegenden drei Jahren geleistete Arbeit und für die gute Zusammenarbeit mit der SPD-Gemeinderatsfraktion dankte, ebenso einstimmig Entlastung erteilt wie im An-schluss dem Vorstand.

Die im Anschluss daran von Manuel Sturm als Wahlleiter durchgeführten Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Ralf Beyersdorfer (Walldürn); stellvertretende Vorsitzende Roland Stolz (Höpfingen) und Daniel Göth (Hardheim); Schatzmeister Jürgen Mellinger (Walldürn); Schriftführerin Christa Kilian (Walldürn); Beisitzer Miriam Schmitt, Philipp Hensinger und Manuel Sturm (alle Walldürn); Kassenrevisoren Babriele Fleischer und Jürgen Fieger.

Geehrt für langjährige Mitgliedschaft im SPD-Ortsverein wurden vom Vorsitzenden im Auftrag des SPD-Landesverbandes Gaby Eder-Herold, Kurt Kempf, Josef Priwitzer und Hubert Wiegand für jeweils 50-jährige Mitgliedschaft, Bertram Beuchert, Karin Joseph, und Kurt Saffri für 40-jährige Mitgliedschaft, Marc Beyersdorfer, Maria Edelmann, Lars Ederer, Günther Hauk, Joachim Mellinger, und Jürgen Mellinger für jeweils 25-jährige Mitgliedschaft sowie Julian Schmitt für zehnjährige Mitgliedschaft.

Die beiden ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Horst Saling (bisheriger Schatzmeister) und Herbert Kilian (bisheriger Beisitzer) wurden von Ralf Beyersdorfer in Würdigung und Anerkennung ihrer in den zurückliegenden drei Jahren für die SPD Walldürn-Höpfingen-Hardheim erbrachten Leistungen und Verdienste mit einem Präsent bedacht. ds