Konzert für die Hochwasseropfer

Waldstetten. Ein Benefizkonzert zugunsten der Hochwasseropfer veranstaltet die Musikkapelle am Samstag, 31. Juli, um 19 Uhr als Picknick-Konzert. Das etwa einstündige bunt gemischte Open-Air-Konzert findet unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregeln auf dem Vorplatz der Pfarrkirche St. Justinus statt. Für Bewirtung ist gesorgt. Es steht eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung. Es dürfen auch eigene Picknickdecken, Campingstühle und Verpflegung mitgebracht werden. Der Erlös des Abends kommt den Hochwasseropfern in Walporzheim/Ahrtal zugute. Bei größeren Spendenbeträgen können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

