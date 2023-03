Konrektorin Elke Stoy 25 Jahre im Dienst

Hardheim. Die meiste Zeit ihres bisherigen Berufslebens verbrachte Elke Stoy in Hardheim: Am 13. September 1999 trat sie ihren Dienst an der damaligen Grund- und Hauptschule Hardheim an, wurde 2005 zur Konrektorin ernannt und fungiert seit 2017 als Konrektorin des neu formierten Walter-Hohmann-Schulverbunds.

Nun feierte die engagierte Pädagogin ihr 25-Jahr-Dienstjubiläum: Während der Gesamtlehrerkonferenz gratulierten Rektor Steven Bundschuh und das Kollegium und überreichten Elke Stoy die Dankesurkunde des Landes Baden-Württemberg.

Damit einher ging der Dank für ihren starken Einsatz für den Verbund: Vor allem im Bezug auf die Einrichtung der – inzwischen bestens etablierten – Ganztagsgrundschule, aber auch als fortwährende Klassenlehrerin seit 1999 setzt sie große Akzente.

In eigener Sache dankte Rektor Bundschuh für die stets freundliche und offene Zusammenarbeit, mit der man viele Wege umso leichter beschreite und die ideale Basis für viele schöne weitere Jahre habe. ad