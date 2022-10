Konkrete Wege zur Unterstützung

Hardheim. Zwei eindrückliche Erfahrungen machten die Teilnehmer der Aktion „Wandern für die Andern“ am Sonntag in Hardheim. Die Erste, dass in Tansania die Sorgen andere sind, als bei uns und die Zweite, dass es trotz des großen Mangels, unter dem viele Menschen dort leben, konkrete Wege zu ihrer Unterstützung gibt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Schon während des Gottesdienstes, der vom Chor „Rückenwind“ beeindruckend mitgestaltet wurde, als auch nach dem Mittagessen im Pfarrheim bekamen die Besucher einen nachvollziehbaren Eindruck vom Alltagsleben in Tansania. Beleuchtet wurden etwa Kinder, die mangels Beförderungsmöglichkeiten bis zu sechs Kilometer einfach zur Schule gehen, deren einzige Mahlzeit am Tag ein Maisbrei ist und die den Bedarf des Trinkwassers in Zehn-Liter-Kanistern kilometerweit vom nächsten Brunnen auf ihren Schultern oder auf dem Kopf tragen müssen. Es handelt sich um Kinder und Erwachsene, die infolge der Mangelernährung leicht krankheitsanfällig sind und für die ein Durchfall oder Malaria schon tödlich sein kann.

Not entgegenwirken

Um dieser Not entgegenzuwirken, wird in den Regionen Hingawali und Matanana jeweils konkrete Hilfe angeboten. Der Walldürner Anton Fach pflegt seit Jahrzehnten den Kontakt nach Hingawali. Er erläuterte, dass der Verein „Förderung von Projekten in Tansania“ die Kosten für zwei Lehrer, sowie eine zusätzliche Mahlzeit für die Kindergarten- und Grundschulkinder trägt. Außerdem werden mehrere 5000-Liter-Fässer beschafft, um für sie mehrere Monate anhaltende Trockenzeit Kochwasser zur Verfügung zu haben.

Für Matanana ist Lisa Lynch aus Mainz eine der Kontaktpersonen. Der nach dem Dorf „Matanana“ benannte Verein unterstützt den Bau von Dorfbrunnen sowie den Anbau von verschiedenen Heilpflanzen, die als Tee und Salben verarbeitet werden und gegen Krankheiten wie Malaria, Aids und Krebs wirkungsvoll eingesetzt werden.

Ebenso ist hier die dritte Krankenstation im Bau. Durch einheimische Krankenschwestern ist hier eine vollzeitliche Anlaufstelle aufgebaut. So wurde verdeutlicht, dass konkrete Möglichkeiten bestehen, Menschen zu unterstützen, ihr Leben zu verändern.

Für das Mittagessen im voll gefüllten Pfarrheim hatten Kommunionkinder zusammen mit dem Koch Gerd Fleckenstein eine geschmackvolle Gemüsesuppe gekocht. Darüber hinaus wurde selbst gebackene Kuchen und Waffeln genossen. Das neue Vorstandsteam zeigte sich von der Resonanz sehr angetan und ermutigt.