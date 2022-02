Kompetente Nachfolgerin

Hardheim. Die Nachbesetzung ist beschlossen: Corina Zegewitz wird die Leitung des Hardheimer Gemeindekindergartens Kindervilla Kunterbunt übernehmen. Nach dem Ausscheiden des langjährigen Kindergartenleiters Christian Parth wird zum 1. März die bisherige ständige Vertretung der Kindergartenleitung Corina Zegewitz diese verantwortungsvolle Stelle des Gemeindekindergartens Hardheim übernehmen, so der einstimmige Beschluss des Hardheimer Gemeinderats.

Seit 2014 im Kimdergarten

Zegewitz ist bereits seit 2014 bei der Gemeinde als Erzieherin beschäftigt. Im September 2020 hat sie die Funktion der Ständigen Vertretung der Kindergartenleitung übernommen und kann bereits umfassende Führungs- und Leitungserfahrung vorweisen.

Corina Zegewitz wird zum 1. März die neue Leiterin der Kindervilla Kunterbunt. © Gemeinde Hardheim

In der Kindervilla Kunterbunt werden Kinder in sieben altersgemischten Gruppen von ein bis sechs Jahren betreut. Eine zusätzliche Waldkindergartengruppe ist derzeit in Planung und soll noch in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen. Die Gemeinde freut sich, mit Corina Zegewitz eine qualifizierte und kompetente sowie bereits eingearbeitete Nachfolgerin von Christian Parth gefunden zu haben

