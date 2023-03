Kochen und Genießen mit dem Profi: Interessierte FN-Leser erwartet am 16. April ein exklusiver Kochkurs im Waldhotel Wohlfahrtsmühle in Hardheim, der in ein echtes Fünf-Gänge-Menü mündet.

Odenwald-Tauber/Hardheim. Unter dem Motto „MeineFN – Mehr vom Leben“ öffnen die Fränkischen Nachrichten ihren Lesern in diesem Jahr einige besondere Türen und ermöglichen spannende Blicke hinter sonst verschlossene Tore und Kulissen. Zudem gibt es einen direkten Austausch mit der FN-Redaktion und weiteren interessanten Experten vor Ort.

Was mit einer „königlichen Weinprobe“ bei der Winzergenossenschaft in Beckstein begann (die FN berichteten), findet nun mit einem exklusiven kulinarischen Höhepunkt in Hardheim seine Fortsetzung. Am Sonntag, 16. April, steht ab 13 Uhr das Waldhotel Wohlfahrtsmühle im Mittelpunkt.

Für zehn FN-Leser geht es dann in die Küche des bis weit über die Grenzen der Region bekannten Restaurants. Inhaber und Chefkoch Armin Münster (kleines Bild) ermöglicht den Teilnehmern nicht nur einen tiefen Blick hinter die Kulissen, sondern lässt sie – im wahrsten Wortsinn – auch mit in die Töpfe schauen. Unter Anleitung Münsters, und tatkräftig begleitet von FN-Chefredakteur Fabian Greulich, wird gemeinsam ein fünfgängiges Menü gezaubert. Der Spitzenkoch erklärt im Detail, wie es geht, und verrät sicher auch den einen oder anderen Geheimtipp aus der Küche. Es gibt viel zu tun, aber auch zu lernen, zu erfahren, zu üben und zu probieren, ehe am Abend dann der absolute Höhepunkt dieses ganz besonderen Kochkurses auf dem Programm steht: Das gemeinsame Dinner. Fünf Gänge bedeuten fünf Gaumenfreuden, an deren Entstehung jeder Teilnehmer aktiv mitgewirkt haben wird.

Weitere Besonderheit: Ein guter Tropfen zum guten Essen darf nicht fehlen. Deshalb wird Konrad Schlör (Weingut Schlör in Reicholzheim) persönlich die jeweils passenden Weine zu den fünf Gängen kredenzen. Sofern nicht schon beim Kochkurs mit dabei, können die Teilnehmer ihren Partner oder ihre Partnerin zum gemeinsamen Abendessen einladen. red

Info: Die Anmeldung zum exklusiven Kochkurs erfolgt direkt beim Waldhotel Wohlfahrtsmühle, in Hardheim, Telefon 06283/22220 (email@wohlfahrtsmuehle.com). Die Kosten liegen bei 168 Euro pro Person (140 Euro für FN-Card Premium-Inhaber). Partner, die nur am Essen teilnehmen, zahlen 72 Euro. Weitere Infos unter meinefn.com