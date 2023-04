Kleine Kunstwerke gebastelt

Hardheim. Unter kompetenter Anleitung konnten vor allem viele begeisterte Kinder und auch Erwachsene in der Apotheke an der Post am Samstag kostenfrei österliches Dekor basteln und einen Beitrag zur Vorbereitung der festlichen Gestaltung ihrer Häuser und Wohnungen auf die Osterfeiertage hin leisten. Alle Nutzer des Angebots waren mit Freude und Begeisterung bei der Sache und schufen beachtenswerte kleine Kunstwerke, passend zum tieferen Sinn von Ostern als wichtigstem Fest des Kirchenjahres. Bild: Elmar Zegewitz

