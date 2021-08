Kleine „Einsteins“ erforschten Hardheim

Hardheim. In der vergangenen Woche fand ein weiteres Mal die Ferienfreizeit der DLRG-Ortsgruppe Hardheim unter dem Motto „Kleine Einsteins – Wir erforschen Hardheim“ statt. Trotz eines Corona-bedingt verkürzten und aufgrund der Abstandsregeln eingeschränkten Programms erlebten die 50 Teilnehmer abwechslungsreiche Tage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Montag, zum Auftakt, ging es für die Mädchen und Jungen und deren Betreuer nach kurzen Kennenlernspielen zum DRK-Ortsverein in Hardheim (die FN berichteten). Dabei durften sie unter anderem einen Blick in den Notarzteinsatzwagen sowie einen Rettungswagen werfen.

Dienstags lernten die Kinder vom Biberberater Martin Kuhnt viel Neues über die Tiere, die sich in Hardheim angesiedelt haben. Anschließend standen ein Besuch von Maislabyrinth und Strohhüpfburg der Familie Mohr sowie des Mehrgenerationenspielplatzes in Schweinberg an.

Am Mittwoch absolvierten die Kinder am Vormittag eine Ortsrallye, bei der sie verschiedene Fragen über Hardheim beantworten mussten. Nach dem Mittagessen ging es dann in Gruppen in die Hardheimer Kirche, in der die Mädchen und Jungen von Stephanie Heiden Wissenswertes über die Orgel erfahren haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Darüber hinaus durften die Teilnehmer an diesem Tag ihr bastlerisches Geschick unter Beweis stellen und einige kleine Experimente durchführen.

Donnerstags stand das bei allen sehr beliebte „Story-Spiel“ an. Auf der Suche nach „dem Professor“ galt es dabei, verschiedene, in Hardheim verteilte Stationen „abzulaufen“ und kleine Aufgaben zu lösen, um ein „Mittel“ gegen den „mysteriösen Virus“ zu finden. Beim Mittagessen gab es dann für die Kinder noch einmal eine ganz besondere Überraschung: Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Hardheim, Daniel Emmenecker, überbrachte stellvertretend für Bürgermeister Volker Rohm Grüße an die Kinder sowie seinen Dank an die Betreuer. Und er versprach allen Teilnehmern ein Eis.

Dann stand auch schon der letzte Tag der diesjährigen Ferienfreizeit der DLRG-Ortsgruppe Hardheim an. Am Freitagvormittag besuchten die Kinder das Hardheimer Museum, wo sie von Ortrud und Jutta Biller eine Führung erhielten. Nachmittags hatten die Mädchen und Jungen dann noch einmal die Möglichkeit, beim Gestalten von Stoffrucksäcken ihre Kreativität unter Beweis zu stellen, ehe sie die Woche mit dem vom Bürgermeister versprochenen Eis ausklingen ließen.

Für die abwechslungsreiche Gestaltung und den reibungslosen Ablauf der Ferienfreizeitwoche sorgten viele motivierte Betreuer: Jan und Jule Adelmann, Stefanie Albrecht, Viktoria Bouslair, Leon Cogliati, Melina Deubel, Sina Eisenhauer, Michaela Hieser, Anne Keim, Kira Kremer, Paul und Nina Leuchs, Jenny Scheller, Hanna Summ und Lars Uihlein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3