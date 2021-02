Erstkommunion-Vorbereitung in Corona-Zeiten? Keine leichte Aufgabe, denn: Auch 2021 darf alles nur auf Abstand geschehen. Vier Gemeindereferenten haben den FN ihre „neuen Wege“ aufgezeigt.

Hardheim/Höpfingen. Erstkommunion in Corona-Zeiten: Planen? Verwerfen? Verschieben? Neu planen? Neu denken? Auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten zum Stand der Erstkommunion-Vorbereitung in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen entstand der Gedanke, einen Einblick in die Planung der nördlichen Pfarreien im Dekanat Mosbach-Buchen zu geben.

Die Gemeindereferenten Birgit Allabar (Buchen), Adrian Ambiel (Walldürn), Claudia Beger (Hardheim) und Alexandra Blaschek (Mudau) sehen sich vor der Herausforderung, geliebte Traditionen, Vorschriften, Sicherheit für Kinder und Familien, die aktuelle Situation, planerische Unsicherheiten und Möglichkeiten für Glaubenserfahrung unter einen Hut zu bringen.

„Die Schulen waren bisher geschlossen und unterrichten jetzt mit festen Gruppen in halben Klassen. In den Grundschulen gibt es Klassenlehrerunterricht, um die Zahl der Kontaktpersonen für die Kinder so gering wie möglich zu halten. Religionsunterricht in Präsenz ist in den meisten Schulen noch nicht möglich, da derzeit vorrangig die Kernfächer unterrichtet werden“, so Claudia Beger.

Sie ist sich mit ihren drei Kollegen darin einig, dass „die klassische Form der Kommunionvorbereitung in Gruppen durch Katechetenteams unter diesen Voraussetzungen in der aktuellen Situation keine Option darstellt“.

Im Kontakt mit den Familien

Da die Vorgehensweise in den Schulen vorsehe, Kinder nur in festgelegten, kleinen Gruppen zusammenzuführen, würden die Seelsorger neue Wege suchen, um die Kinder vorbereiten zu können – und haben sie in der Familie selbst gefunden, denn: „Die Familie wird als kleinste Zelle unserer Gesellschaft von allen Seiten neu entdeckt. Die Familie als Ort der Glaubensweitergabe wird schon bei der Taufe ernst genommen“, so Beger. „Sind Sie bereit, Ihr Kind im Glauben zu erziehen?“, würden die Eltern dabei gefragt.

Unisono wissen die vier Gemeindereferenten aber auch, dass die Alltagssituation im Moment viele Familien an die Grenze ihrer Belastbarkeit bringt. „Deshalb soll die Begleitung des Kindes auf dem Weg zur Erstkommunion nicht noch zusätzlichen Druck erzeugen, sondern positiv angelegt sein, Momente des Austauschs, der gemeinsamen Erfahrungen und eine Möglichkeit bieten, sich neu im Sprechen über den Glauben und im Beten zu üben.“

Bis das Fest gefeiert werden könne, werden die Verantwortlichen versuchen, mit den Familien in Kontakt zu bleiben. Gemeinschaftsstiftende Angebote wie Schülergottesdienste, Open-air-Gottesdienste, Kirchenralleys oder Picknick-Gottesdienste werde es dann geben, wenn diese wieder erlaubt und möglich seien.

Gerade auch für den Kreis der Katecheten sei die Situation schwer zu ertragen. Habe man sich doch bereiterklärt, mit den Kindern einen Weg zu gehen – und müsse sich jetzt in Geduld üben, zumal die eigenen Kinder immer wieder fragen, wann es denn jetzt richtig losgehe, mit den Gruppenstunden, so Gemeindereferentin Claudia Beger gegenüber den FN.

In der Seelsorgeeinheit Hardheim hatte man sich schon beim ersten Elternabend im Oktober 2020 auf das letzte Wochenende in den Sommerferien geeinigt, sollte es wieder zu einem Lockdown kommen, so die Gemeindereferentin, und weiter: „Gruppenstunden können also noch warten. Bis es so weit ist, erhalten die Kinder regelmäßig Freundschaftsbriefe und werden über die Kinder- und Familienarbeit immer wieder angesprochen und ins Kirchenjahr eingebunden.“

Alexandra Blaschek berichtet, dass die Vorbereitung in Mudau auf Familienkatechese umgestellt wurde und von pastoralen Angeboten begleitet wird.

Adrian Ambiel, Seelsorgeeinheit Walldürn, weist darauf hin, dass Anfang März ein Elternabend Klärung über die neuen Termine Ende Juli bringen werde.

Birgit Allabar erklärt, dass in Buchen neben den bereits angeführten Gründen und aufgrund der im vergangenen Jahr gesammelten Erfahrungen die Erstkommunionvorbereitung auf dem Weg der Familienkatechese erfolgt. Hierzu sei den einzelnen Familien eine Materialtasche zur Verfügung gestellt worden. Daneben seien gemeinschaftsstiftende Projekte geplant.

Natürlich mache es – gerade durch die Einschränkungen zu Coronazeiten – bei den Planungen und in der Art und Weise der Vorbereitung einen erheblichen Unterschied, ob sich 17 oder mehr als 70 Mädchen und Jungen in einer Seelsorgeeinheit auf die Erstkommunion vorbereiten.

So feiern die Seelsorgeeinheiten Buchen, Walldürn und Mudau in den Monaten Juni und Juli elf Erstkommunionfeiern, und im April und im Mai empfängt je ein Kind seine Erste Heilige Kommunion im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes.

In Mudau können sich die Eltern entscheiden, ob sie am Termin an Ostern festhalten möchten, oder auf die Zeit vor den Sommerferien ausweichen wollen.

Als Fazit stellen die Verantwortlichen fest, dass es für alle – Katecheten, Kinder, Eltern und Seelsorger – eine große Herausforderung bedeute, weil ganz sicher nicht alle liebgewordenen Traditionen erhalten werden können, neue Wege entwickelt und immer wieder alles der aktuellen Situation angepasst werden müsse.