Klangvolle Akzente gesetzt

Hardheim. Friedhelm Bräuer hat in und um Hardheim ohne Zweifel ein Stück Musik(er)geschichte geschrieben: Als legendärer „musicus rector“ der Realschule (1971 bis 1999), aber auch als Organist, Dirigent und Chorsänger setzte er klangvolle Akzente. Am Donnerstag ehrte ihn „sein“ Chor – der Gesangverein „Liederkranz“ 1859 – für 55-jährige aktive Mitgliedschaft.

Vorsitzende Andrea Neuser hob im Beisein ihres Stellvertreters Martin Graf hervor, dass Friedhelm Bräuer den Taktstock des damaligen Männerchors 1967 aus den Händen Josef Münsters übernommen hatte.

Bereits ein Jahr später gründete er den gemischten Chor, den er wie den Männerchor bis 1994 leitete. Mit vielen kreativen, originellen und noch heute spürbaren Impulsen trieb er die Entwicklung beider Chöre voran. Stets gut besucht waren auch die anspruchsvollen Konzerte, mit denen die Hardheimer Chöre – mitunter auch um Gastchöre bereichert – am ersten Advent viele Zuhörer in die Erftalhalle lockte. Dafür war Friedhelm Bräuer bereits vor einigen Jahren zum Ehrendirigenten ernannt worden. Für seine Verdienste anlässlich seiner 55-jährigen Zugehörigkeit erhielt er eine Ehrenurkunde und ein Präsent. Der Dank galt selbstverständlich auch seiner Gattin Eva, deren Stimme den gemischten Chor über Jahrzehnte hinweg ergänzt hatte. Glückwünsche galten auch Manfred und Erika Grein sowie Oswin und Karin Franck, die vor Kurzem ihre „diamantene Doppelhochzeit“ gefeiert hatten.

Mit einem launigen Gedicht über das „eheliche Miteinander“ sprach Andrea Neuser die besten Grüße aus und dankte gleichsam für das jahrzehntelange Engagement der Jubilare, das weit über den Besuch der Singstunde und die Auftritte hinausgeht.

Natürlich wurde auch gesungen: Friedhelm Bräuer setzte sich an das Piano, um sowohl „Hoch sollen sie leben“ als auch das in liebevollem Gedenken an den jüngst verstorbenen Sängerfreund Günter Eichkorn angestimmte Badnerlied zu begleiten. ad