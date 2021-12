Kirchliche Sozialstation ehrte langjährige, verdiente Mitarbeiter

Hardheim/Höpfingen/Walldürn. Die kirchliche Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn konnte in diesem Jahr die Ehrung langjährig, verdienter Mitarbeiter aufgrund von Coronaauflagen nicht wie üblich in der Mitgliederversammlung durchführen. Stattdessen wurde den Betriebsjubilaren, im kleinen Rahmen, eine Anerkennung für ihre hervorragenden Leistungen in den zurückliegenden Jahren ein Präsent und ein Blumengruß durch die Pflegedienstleiterin Martina Weimann überreicht. Das Bild zeigt (von links): Doris Höynck, ambulante Pflege (25 Jahre), Christiane Weihbrecht, Tagespflege (15 Jahre), Erika Schwarz-Münch, Betreuung (zehn Jahre), Pflegedienstleiterin Martina zeWeimann, Cony Stolz und Sabine Geiger, Menü-Service (beide 15 Jahre), Heidi Sack, stellvertretende Pflegedienstleiterin (30 Jahre), Bernhard Berberich, Vorsitzender (zehn Jahre) sowie Ralf Bundschuh, kaufmännischer Leiter (15 Jahre). Bild: Sozialstation

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1